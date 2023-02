Nadie duda de la gran capacidad de Kylian Mbappé en el terreno de juego. Y es que el atacante francés es uno de los mejores futbolistas en la actualidad y así lo pudo demostrar en el Mundial Qatar 2022. No obstante, este miércoles 1 de febrero, ‘Kiki’ no la pasó nada bien en el duelo entre PSG vs. Montpellier, donde falló dos penales consecutivos.

La acción se dio a los 7 minutos de la primera mitad. Christopher Jullien, defensor del elenco local, derribó a un futbolista de la escuadra parisina. Inmediatamente, el árbitro principal del encuentro cobró la pena máxima y fue el ‘7′ del conjunto de Christophe Galtier quien tomó el balón para ejecutar el penal.

Tras el pitazo del juez, Mbappé conectó un remate por derecha, pero el guardameta Benjamin Lecomte adivinó la dirección del disparo, evitando el 1-0. No obstante, el VAR solicitó revisar la acción tras una infracción por parte del golero. Ante ello, el atacante galo volvió a rematar y, si bien el rebote quedó a sus pies, no llegó a conectar un buen remate, mandando el balón unos centímetros por encima del larguero.

PSG vs. Montpellier: lo que se viene

En Mosson de Montpellier, el elenco parisino tendrá el reto de recontrarse con el triunfo. Algo que no ha podido hace hace dos jornadas y lo ha vuelto el centro de las críticas en Francia: perdió el 15 de enero por la mínima diferencia ante Rennes y el pasado domingo no pasó del empate (1-1) ante Reims en un final de infarto.

Los dirigidos por Galtier son los líderes de la Ligue 1 con 48 unidades, pero han perdido terreno en la punta y Lens cada vez está más cerca (45 unidades). En ese sentido, no tiene margen de error y tras chocar con Montpellier, recibirán el sábado a Touluse en el Parque delos Príncipes.

El cuadro local, por su parte, viene de ganar de visita al Auxerre y necesita seguir en alza para alejarse de los últimos lugares. Cabe destacar que su próximo partido será el domingo 5 de febrero ante Estrasburgo.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Entrenamiento de PSG con la mira en la Ligue 1. (Video: PSG)