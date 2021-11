Se quedó con las ganas. Cuando todo hacía indicar que los hinchas del fútbol por fin verían a Sergio Ramos debutar con la camiseta del París Saint-Germain varios meses después de su llegada, el camero finalmente no fue convocado por el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, para el partido liguero que esta tarde jugará contra el Nantes, pese a que ya no figura en la lista de bajas por lesión. El exjugador del Real Madrid, que llegó el pasado verano al club francés, todavía no ha tenido minutos con su nuevo equipo tras haber sufrido una serie de problemas físicos.

Desde inicios de la semana pasada integró los entrenamientos colectivos y el propio Pochettino aseguró este viernes que estaba apto para jugar, pero que su debut dependería de otros factores, como su estado de forma. Finalmente, el argentino no tomó en cuenta al camero.

El técnico argentino aseguró que su ausencia entre las bajas por motivos médicos no implica que vaya a integrar el grupo. “Hay que tener también en cuenta su estado de forma. Tengo una reunión en las próximas horas con el cuerpo médico y de rendimiento para tomar una decisión”, precisó.

Finalmente, los aficionados del PSG deberán esperar para ver al central andaluz, de 35 años, con su nueva camiseta. El PSG viaja el próximo miércoles al Reino Unido para medirse en la fecha 5 de la fase de grupos de la Champions League al Manchester City de Pep Guardiola.

El brasileño Neymar, que acortó su concentración con al selección brasileña por un problema en los aductores, sí figura entre los convocados, por lo que podrá formar parte del tridente ofensivo parisiense junto al argentino Lionel Messi y al francés Kylian Mbappé.

También regresa a los convocados el centrocampista italiano Marco Verratti, lesionado en el clásico contra el Marsella el pasado día 24.





