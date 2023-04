PSG vs. Niza se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 8 de abril, en el marco de 30 de la Ligue 1. El encuentro se llevará a cabo en el Allianz Rivera y arrancará desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de Star Plus, ESPN, SKY Sports y Fútbol Libre para todos los países de América Latina. No te pierdas el minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

Ambas escuadras llegan a este encuentro con el objetivo de sumar tres puntos importantes en esta jornada de la Primera División de Francia. Los dirigidos por Christopher Galtier viven un duro momento luego de caer dos veces de manera consecutiva en el campeonato, por lo que espera levantar cabeza ante las ‘Águilas’.

Del mismo modo, las oficinas del PSG viven un ambiente tenso, con relación al futuro de Kylian Mbappé. Y es que el delantero francés lanzó un duro comunicado contra la institución francesa, algo que generó mucha expectativas de lo que pueda suceder en el próximo mercado de pases.

PSG vs. Niza: horarios y canales TV

México: 14:00 horas / Star Plus y ESPN

Perú: 15:00 horas / Star Plus y ESPN

Ecuador: 15:00 horas / Star Plus y ESPN

Colombia: 15:00 horas / Star Plus y ESPN

Bolivia: 16:00 horas / Star Plus y ESPN

Venezuela: 16:00 horas / Star Plus y ESPN

Paraguay: 16:00 horas / Star Plus y ESPN

Estados Unidos: 16:00 horas / Star Plus

Argentina: 17:00 horas / Star Plus y ESPN

Brasil: 17:00 horas / Star Plus y ESPN

Chile: 17:00 horas / Star Plus y ESPN

Uruguay: 17:00 horas / Star Plus y ESPN

España: 21:00 horas / Star Plus y ESPN

Francia: 21:00 horas / Star Plus y ESPN

Es necesario mencionar que, pese a la seguidilla de derrotas del PSG, los parisinos siguen en lo más alto de la tabla de posiciones de la Ligue 1 con 66 unidades. No obstante, tras estas últimas derrotas, recortó distancia con su más cercano perseguidor, el Lens.

Niza, por su lado, lleva cuatro partidos seguidos con empate en el torneo francés. Eso sí, las ‘Águilas’ no conocen de derrotas desde el 2 de enero, fecha en la que registró su última derrota (2-1) ante Stade Rennais.

PSG vs. Niza: probables alineaciones

PSG: Donnarumma; Danilo, Marquinhos, Bitshiabu; Hakimi, Vitinha, Zaire-Emery, Sanches, Mendes; Messi, Mbappé.

Niza: Schmeichel; Mendy, Todibo, Dante, Ndayishimiye, Bard; Rosario, Thuram; Pepe, Moffi, Laborde.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.