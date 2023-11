PSG vs. Reims EN VIVO con Mbappé: a qué hora y cómo ver vía ESPN y STAR Plus.

PSG vs. Reims se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV con Kylian Mbappé este sábado 11 de noviembre de 2023 por la fecha 12 de la Ligue 1 de Francia en partido que se llevará a cabo en el estadio Auguste-Delaune de la localidad de Reims. El partido está programado para las 11 de la mañana (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

PSG vs. Montpellier: los parisinos llegan a este partido tras vencer al Brest. (Video: PSG)

PSG vs. Reims: posibles alineaciones

Reims: Diouf; Agbadou, Joseph Okumu, Abdelhamid; Thomas Foket, Koné, Amir Richardson, De Smet, Salama; Daramy, Ito

PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Skriniar, Bernat; Dembélé, Ugarte, Zaire-Emery, Kang In Lee; Gonçalo Ramos, Mbappé