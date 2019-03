¡Como en los viejos tiempos! Radamel Falcao y su golazo de cabeza en el empate del AS Mónaco [VIDEO]

El AS Mónaco no pasó del empate en el estadio Luis II ante el Girondins (1-1), que evitó la derrota gracias a un penalti transformado por Jimmy Brand que neutralizó el tanto inicial del colombiano Radamel Falcao. El conjunto de Leonardo Jardim sigue sin perder. Pero no termina de alejarse definitivamente de la zona de descenso. Las dos igualadas consecutivas le mantienen cerca los tres últimos lugares.



Y eso que Falcao, que cumplió su partido 100 en la Ligue 1, adelantó al Mónaco al inicio de la segunda parte. El undécimo que anota en lo que va de curso. Sin embargo, propició el penalti que transformó Briand y que evitó la victoria de su equipo.



Mónaco sigue seis puntos por encima del Dijon, antepenúltimo, que sumó un punto contra el Reims (1-1) a pesar de jugar con un futbolista menos por la expulsión de Senou Coulibaly a los tres minutos. Después, el kosovar Arber Zeneli adelantó al Reims en el 9 aunque cuatro más tarde, de penalti, igualó el tunecino Naim Sliti.



Previamente, el Lyon desperdició dos goles de ventaja y tropezó en Estrasburgo (2-2), antes de visitar el Camp Nou para enfrentarse el miércoles al Barcelona en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El cuadro de Bruno Genesio, que aún debe asentar su situación en la Ligue 1 de Francia, resguardó algunos de sus futbolistas pensando en el torneo continental.

