Continúa la polémica en la Ligue 1. Si bien hay hechos que con el tiempo no se olvidan, no es el caso del entrenador galo. Raymond Domenech fue anunciado como nuevo entrenador del Nantes para lo que resta de la temporada 2020-21. La designación del francés, que no dirige desde hace más de diez años, no ha dejado del todo satisfechos a los hinchas y a algunos jugadores.

“Los jugadores del FC Nantes están “desconcertados” por la llegada de Raymond Domenech. Algunos, incluso, se han puesto en contacto con su agente para encontrar una salida durante la ventana de transferencia de invierno”, aseguró la página Actu Foot, en Twitter, que tiene más de dos millones de seguidores.

Los fanáticos de Nantes se encuentran disconformes con la decisión de la directiva de nombrar a Raymond Domenech. Es más, en las últimas horas, hicieron tendencia el hashtag #DomenechNotWelcome (Domenech no eres bienvenido) y, también en Twitter, llovieron las críticas por la noticia.

Jugadores de Nantes buscan su salida tras el arribo de Raymond Domenech.

Domenech vuelve al banquillo

“Estoy muy contento y muy orgulloso por unirme hoy a un club mítico francés como el FC Nantes. Estoy deseando ponerme a trabajar con el cuerpo técnico y poner todo en marcha para que el club tenga un lugar digno a su estatus”, afirmó el exseleccionador de Francia, de 68 años, en la página web de su nuevo equipo.

Raymond Domenech sucede en el puesto a Christian Gourcuff, despedido a principios de diciembre. El galo es el decimoquinto entrenador del Nantes, sin contar los técnicos interinos, desde la llegada a la presidencia de la entidad de Waldemar Kita en 2007.

“El Nantes está feliz por poder contar con la experiencia de Raymond Domenech para lo que queda de temporada 2020-2021”, afirmó Kita, citado en el comunicado. “Es una elección que se ha pensado mucho. Estoy convencido de las cualidades que puede aportar el exseleccionador de Francia, que está acostumbrado al fútbol de alto nivel, a nuestro club”, añadió. ¿En qué acabará esta situación?





Con información de AFP.





