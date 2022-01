Efecto dominó. La deportación del tenista serbio Novak Djokovic por no tener la pauta completa de vacunación ha traído repercusiones a todo nivel. Si bien en un inicio el Gobierno de Francia señaló que permitiría la presencia de ‘Nole’ en el Roland Garros, luego rectificó y avisó que todos los deportistas que compitan tendrán que tener la pauta completa, igual que se exigirá al público y a los profesionales implicados. Estas medidas han alcanzado al fútbol, con el PSG vs. Real Madrid por la UEFA Champions League en la mira de todos los espectadores.

El endurecimiento de las restricciones aplica también, desde luego, para el ámbito del fútbol internacional, donde el país galo tendrá dos compromisos que llamarán a una alta afluencia de público: Lille vs. Chelsea y PSG vs. Real Madrid. “No busco fastidiar al pueblo francés”, dijo el presidente galo Macron en una entrevista en ‘Le Parisien’ el martes. “Pero a quienes no se han vacunado sí. Seguiremos así, esa es nuestra estrategia”.

En cuanto a los protocolos de salud del país, el parlamento francés viene discutiendo una ley que, salvo sorpresas, entrará en vigor. Y así, a partir del próximo mes ya no bastaría con presentar una prueba negativa para entrar a restaurantes, teatros, o al propio país.

En febrero vuelve la Champions League con los octavos de final, por lo que para el 15 de febrero, cuando el Madrid visite el Parque de los Príncipes, todos tendrán que estar vacunados contra el COVID-19. Lo mismo que los jugadores del Chelsea, que un día después se enfrentarán al Lille por la misma etapa del torneo.

De acuerdo a información del diario ‘As’, todos los jugadores de la ‘Casa Blanca’ cuentan con la pauta de vacunación completa y podrían ingresar a Francia sin problemas. De hecho, ya lo hicieron con la Supercopa en Arabia Saudí, donde rigen medidas similares que en el país galo.

Por el momento, la UEFA está respetando las medidas que cada país tome de manera independiente para combatir la sexta ola del coronavirus que azota Europa a causa de la variante Ómicron. Aunque las normas indican que el conjunto local deberá “proponer un recinto neutral alternativo en caso de que las restricciones del gobierno afecten al conjunto visitante”.





