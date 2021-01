No hay luz al final del túnel en la carrera de Karim Benzema con los colores de la Selección de Francia. Al parecer, el ‘Gato’ no volverá a representar a ‘Les Bleus’ mientras esté Didier Deschamps al mando, al menos, eso dejó entrever el DT galo con sus últimas declaraciones.

Y es que Deschamps no borra de su mente las declaraciones de Benzema y lo manifestó en una entrevista con ‘RTL’, donde reconoció que aún no olvida que el jugador del Real Madrid lo acusara de racismo hace cinco años.

“A pesar del tiempo que ha pasado, no puedo olvidarlo. Hubo también declaraciones de otras personas que afectaron a mi familia. Afecta a mi nombre, a mi familia, y ahí, Benzema cruzó la línea. Decir ciertas cosas que son una agresión verbal o física no lo puedes olvidar. No puedo olvidar, nunca olvidaré”, dijo el entrenador.

Y es que todo esto vuelve al ruedo tras la postura de uno de los candidatos a la presidencia de la Federación de Fútbol de Francia, quien manifestó la posibilidad de obligar a Deschamps a convocar a la estrella del Real Madrid, lejos de la selección desde el escándalo con Valbuena en el 2015.

Pero, ¿qué dijo el ‘Gato? Durante una entrevista para el Diario Marca en el 2016, el delantero lo acusó de racismo. “Deschamps ha cedido a la presión de una parte racista de Francia”. Esta sugerencia, actualmente, continúa en el recuerdo del seleccionador.

Por lo pronto, la figura del conjunto merengue no tiene las puertas abiertas para regresar al actual campeón del mundo, a pesar de ser top mundial en su puesto a sus 33 años.

