Todos vuelven. Y en el caso de Karim Benzema era solo cuestión de tiempo. Aunque tanto el club como los hinchas del Olympique de Lyon sueñan con ver de nuevo al delantero con camiseta del club, por ahora tendrán que ‘conformarse’ con ver al del Real Madrid pisando su césped con la indumentaria de la selección de Francia, que este martes choca ante Finlandia en el Parc OL, la antigua casa del ‘Gato’.

“Todavía no he jugado en el nuevo estadio. Y volver a mi ciudad, donde empezó todo, va a ser muy especial”, reconoció Benzema en entrevista para ‘Telefoot’.

El ‘Gato’ marcó 66 goles ne 148 partidos con el Olympique de Lyon antes de fichar por el Real Madrid en el 2009.

Benzema, eso sí, restó importancia al bache de Francia, que encadena cinco partidos consecutivos sin ganar: “No hay nada de qué preocuparse. Los partidos cada vez son más difíciles. Los únicos ‘culpables’ somos nosotros. Debemos evitar caer en el ritmo que marcar el rival y acelerar los partidos. Tenemos jugadores para ello”.

Aunque sí reconoció que le dolió la eliminación de la Eurocopa frente a Suiza en los octavos de final y por penales. “Ahora ya está digerido, pero los siguientes días repasas lo ocurrido. Piensas en el minuto 80, cuando ganabas 3-1... En el más alto nivel se paga cualquier error”.

Jugar con Mbappé en el ataque

Benzema también se refirió al tridente que conforma en Francia con Griezmann y Mbappé: “La historia no es si funciona o no. Con jugadores de este calibre no es necesario trabajar todo el año, pero hay que tomar las decisiones correctas y marcar las diferencias sobre el césped”.

Y finalmente, Karim volvió a referirse al posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid: “Lo deseo, no es un secreto. Me hubiera gustado que pudiera venir este año, pero, como dije, un día u otro estará en el Real Madrid”.

