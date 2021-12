Como bien sabemos, diferentes medios de comunicación de Francia pusieron a Zinedine Zidane como el sustituto de Didier Deschamps en ‘Les Bleus’; sin embargo, parece que esto no se llegará a dar. El actual DT de la Selección Francesa fue claro en su última entrevista y aclaró que no terminará su contrato, ni ahora, ni en el 2022. Él mismo afirmó que el siguiente año tendrá el teléfono “en silencio”, y no recibirá llamadas para salir del combinado nacional.

El estratega francés siempre se ha caracterizado por sus logros en esta plantilla de una manera reactiva. Su estilo de juego, el cual es un poco defensivo pegado al contraataque, ha sido criticado, pero la realidad es que ha conseguido resultados favorables.

Asimismo, ha confirmado a la prensa que si pudiera renovar diez años más con el conjunto galo en este momento, lo haría. El DT no siente ningún desgaste y no quiere abrirle la puerta a otro seleccionador.

Fue el medio extranjero Fichajes.net quien desveló lo último sobre le banquillo de ‘Les Bleus’ y sobre Zidane, que ahora tendrá que buscar un nuevo club. Salvo ocurran giros sensacionales, el actual técnico seguirá en el banquillo del combinado nacional.

‘Zizou’ quiere volver a los banquillos

Pese a que se le cerraron las puertas en la Selección de Francia, aún hay dos escuadras que buscan un nuevo entrenador y Zidane se encuentra entre los más importantes de sus listas. Estamos hablando de Manchester United y PSG.

La llegada a los ‘Red Devils’ puede verse favorecida por la presencia de Cristiano Ronaldo, con un sentimiento muy particular entre los dos. La llegada al PSG, en cambio, consiste en colocar en el campo a un equipo que mostraba signos de desorden en algunas momentos de la presente campaña.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR