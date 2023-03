De cara a los partidos del inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, Didier Deschamps dio a conocer este jueves su primera lista de convocados post Mundial de Francia, en donde citó a 23 futbolistas para enfrentar a Países Bajos (23 de marzo) e Irlanda (27 de marzo) y, por distintas razones, no aparecen seis de los que jugaron la final en Lusail.

Repasando lo que nos dejó una de las mejores finales de la historia de la Copa del Mundo, estos son los seis jugadores que estuvieron ante Argentina y ahora no aparecen en la nueva nómina de Francia: Hugo Lloris, se retiró; Raphael Varane, se retiró; Lucas Hernández, lesionado; Ousmane Dembélé, lesionado; Axel Disasi, no convocado; Ibrahima Konaté, no convocado.

📣 𝐋𝐞𝐬 𝟐𝟑 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐪𝐮𝐞́𝐬 !



La liste de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 pour le début des qualifications à l'Euro 2024, avec 3 nouveaux visages 🫡🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cq9gq9F011 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 16, 2023

Deschamps ‘sepulta’ a Benzema

Los problemas en Francia surgieron a nivel interno en la previa del Mundial y, con el paso de los meses, se ha podido notar que no hubo una solución. Karim Benzema y Didier Deschamps no tienen la mejor relación, hecho evidenciado en la renuncia del francés y las declaraciones del DT donde aclara que no tuvo nada que ver con su lejanía. El estratega volvió a ser consultado respondiendo de manera tajante.

“No consumo las redes sociales. Tuve la oportunidad de expresarme recientemente para decir lo que había pasado. Para mí es un tema que está cerrado y zanjado. No tengo nada que volver a comentar. Después, sois libres todos de hacer un debate. Conocemos las perturbaciones que estas cosas producen”, mencionó el DT en conferencia de prensa.

“No tendréis más palabras de Benzema más allá de lo que he respondido hoy. Tomé la palabra para decir lo que había pasado y ya es algo del pasado”, agregó sobre el delantero del Real Madrid que renunció a la Selección de Francia luego de no participar en Qatar 2022.





