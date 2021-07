Uno de los motivos por los que el Real Madrid no renovó al español, se confirman en el Parque de los Príncipes: las lesiones. El central español del París Saint-Germain Sergio Ramos no viajará con su equipo a la localidad portuguesa de Faro, donde este martes se medirán contra su ex club, el Sevilla, según avanza este lunes el diario francés ‘L’Équipe’.

Según el rotativo, el exjugador del Real Madrid prosigue con su programa específico de entrenamiento destinado a cicatrizar sus antiguas lesiones y ponerle en la mejor forma posible, tras el difícil final de temporada pasado. El jugador se resiente de una molestia en un muslo, añade el diario en su página web.

La lesión que sufrió en el menisco interno de la rodilla izquierda y la tendinosis del músculo semimembranoso de la pierna izquierda, le privó casi toda la segunda parte de la temporada pasada en el Madrid.

La ausencia de Ramos se suma a la de los futbolistas que todavía están de vacaciones, como los brasileños Neymar y Marqunhos, los italianos Marco Verratti y Gianlugi Donnarumma, y los argentinos Ángel di María y Leandro Paredes.

El entrenador, Mauricio Pochettino, tampoco se llevará a los jugadores que acaban de incorporarse a los entrenamientos, como los franceses Kylian Mbappé y Presnel Kimpembe, el holandés Georginio Wijnaldum o el portugués Danilo Pereira.

Sergio Ramos todavía no ha debutado con su nuevo equipo, que disputará ante el Sevilla su quinto partido de pretemporada.

El partido ante el subcampeón de la Ligue 1 y semifinalista de la pasada Liga de Campeones será a puerta cerrada y se engloba dentro de la segunda concentración de pretemporada del cuadro andaluz.

Ramos seguirá con su preparación individual en Camp des Loges a la espera del debut. Aunque el objetivo para Pochettino es claro: contar con el español en forma para la disputa de ‘Le Trophée des Champions’ (Supercopa) frente al Lille el 1 de agosto en Tel Aviv.

