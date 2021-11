Aunque la espera fue larga, y más cuando fue por caer lesión tras lesión, si algo no pierde un jugador como Sergio Ramos es la jerarquía. El central español pudo, al fin, volver a sentirse futbolista el domingo, con su debut oficial con el PSG. El defensor salió como titular en la victoria frente en el Stade Geoffroy Guichard de Saint Etienne, y aunque los parisinos siguen sin convencer, a exReal Madrid le bastó un partido para llenarle los ojos a todos en Francia.

La prensa gala no ha querido pasar por alto la gran actuación de Ramos, que volvió a jugar 207 días después, y no solo no desentonó, sino que además, destacó. Para el camero, el tiempo parece no haber pasado.

“Con su experiencia hace que todo parezca fácil”. Con estas palabras resumen el partido de Sergio Ramos ante el Saint-Étienne el diario Le Parisien, un medio que se suele relacionar con la cúpula del PSG.

Al igual que ‘Le Parisien’, el importante diario ‘L’Equipe’ también se rindió ante Ramos por su actuación del pasado domingo. El medio francés destaca que “Ramos mostró personalidad con el balón en los pies y leyendo muy bien los espacios para encontrar a compañeros desmarcados”.

El central andaluz tuvo una precisión en el pase del 94,1% y acertó en 7 de los 9 desplazamientos en largo que intentó. Esto tiene su mérito después de pasar a la sombra casi todo 2021.

“Volver a jugar y a sentirme futbolista, anímicamente es muy positivo, sobre todo con una victoria, sumando tres puntos. Tenía muchas ganas de volver para aportar cosas”, dijo el internacional español tras su primer encuentro con el equipo francés.

¿Desde cuándo no jugaba Sergio Ramos?

Sergio Ramos no jugaba un partido desde el pasado 5 de mayo, cuando todavía era parte de las filas del Real Madrid. El defensa estuvo los 90 minutos en la derrota 2-0 frente a Chelsea en las semifinales de la Champions League 2020-21, luego de estar un mes fuera de las canchas en ese momento. Finalmente, otra lesión lo volvió a marginar de la temporada con los ‘Merengues’.

