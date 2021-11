La plantilla del PSG cuenta con un gran número de estrellas, pero había uno que demoró en debutar: Sergio Ramos. El defensa español llegó con una lesión en la pierna izquierda y recién logró hacer su presentación con la camiseta parisina este domingo, en la victoria (3-1) sobre Saint-Étienne por la Ligue 1 de Francia, en donde Neymar tuvo que salir lesionado y espera información oficial sobre su caso.

Fueron casi siete meses desde que el zaguero jugó por última vez y no ocultó su emoción por volver a las canchas. El experimentado futbolista, de 35 años, decidió pronunciarse a través de sus redes sociales, dejando un emotivo mensaje.

“Victoria y regreso. ¡Qué ganas tenía! No se hacen una idea. Han sido meses difíciles, de incertidumbre, muchos cambios y sobre todo dolor por no poder hacer aquello que me apasiona, jugar al fútbol”, escribió Sergio Ramos, compartiendo una postal del trabajo de recuperación al que se sometió tras 90 minutos de actividad.

“Pero eso ya forma parte del pasado, del bagaje personal, y ahora solo miramos al futuro con ilusión y optimismo. Muchas gracias a todos los que han estado ahí, con una palabra de ánimo y cariño, especialmente a mi familia, siempre incondicional. Seguimos y vamos a por más”, agregó.

Ahora, el defensa debe concentrarse para mantener continuidad en los cotejos que se avecinan para PSG. Sergio Ramos se mostró sólido ante Saint-Étienne y será decisión del comando técnico de Mauricio Pochettino si vuelven a considerarlo como titular frente al Niza en el Parc des Princes (1 de diciembre por Ligue 1).

Sergio Ramos protagonizó dudosa jugada en el PSG vs. Saint-Étienne. (Video: ESPN)

¿Desde cuándo no jugaba Sergio Ramos?

Sergio Ramos no jugaba un partido desde el pasado 5 de mayo, cuando todavía era parte de las filas del Real Madrid. El defensa estuvo los 90 minutos en la derrota 2-0 frente a Chelsea en las semifinales de la Champions League 2020-21, luego de estar un mes fuera de las canchas en ese momento. Finalmente, otra lesión lo volvió a marginar de la temporada con los ‘Merengues’.





