Tiempo de cambios para Sergio Ramos. El ex capitán del Real Madrid terminó su contrato con la ‘Casa Blanca’ y llegó como nuevo jugador del París Saint Germain por las próximas dos temporadas. En declaraciones a la prensa de su país, el defensa español se refirió la permanencia de Kylian Mbappé, lo que significa jugar con Neymar y la posible llegada de Lionel Messi al club que dirige Mauricio Pochettino.

Ramos consideró sobre la renovación de Mbappé, que no se le puede decir a alguien que decisión tomar, sin embargo, destacó que desea la permanencia del francés porque le gusta jugar con los mejores: “Cuando uno toma la decisión de quedarse o irse, es muy personal. No sé lo que tiene en mente Kylian, pero marca la diferencia, es muy joven, aquí hay un equipo muy bueno y necesita de los grandes jugadores. Yo puedo aportar mi espíritu ganador y si puedo contagiarle eso habrá sido un éxito”.

Según el central español, Mbappé debe llegar al Real Madrid, pero no en esta temporada: “El Madrid es uno de los mejores del mundo y por historia el mejor, y los jugadores en alguna etapa de su vida tienen que pasar por ahí, pero al día de hoy lo quiero en mi equipo y a todos nos gustaría que se quedara aquí”.

Además del atacante francés, Neymar es la otra estrella con la que compartirá el vestuario Ramos. “Me hace ilusión jugar con los dos. Tengo muy buena relación con Neymar y Kylian. Ambos están a un nivel altísimo. Lo que quiero es ganar y hay que remar todos en la misma dirección. Estamos en el buen camino”, señaló el ex capitán blanco, a poco de comenzar una pretemporada con los parísinos.

Asimismo, el futbolista de 35 años no negó su deseo de jugar con Messi - debido a los rumores de la posible llegada del astro argentino. “Leo es uno de los mejores del mundo, pero no depende de mí. Podría decir mil cosas, pero no son determinantes. No está a mi alcance, pero lógicamente me gusta rodearme de los mejores”, aseguró Sergio con respecto a lo que piensa del delantero del Barcelona.





