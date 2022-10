Kylian Mbappé se ha convertido en tendencia en las últimas horas y no por un magnífico gol. De acuerdo a información de RMC Sport, y que también ha mencionado el diario Marca, la relación entre el jugador y el París Saint-Germain estaría completamente rota.

Los citados medios señalan que el popular ‘Donatello’ siente haber sido estafado en la renovación que firmó con el PSG en mayo último. Para que prolongue su estadía en el Parque de los Príncipes, más allá de junio de 2022, a la ‘Tortuga’ le hicieron unas propuestas que para el jugador aún no se cumplieron ni van camino a hacerlo. Sin embargo, estos rumores han sido disipados por Sergio Ramos.

Luego del empate (1-1) entre el cuadro parisino y Benfica por la Champions, el defensor español, quien jugó todo el partido, se refirió acerca de la situación actual del delantero francés que adelantó el marcador a favor del elenco parisino. El zaguero señaló que su compañero se siente cómodo en el equipo.

“Kylian está muy feliz aquí todos los días. Yo disfruto de su fútbol. No me creo los rumores. Soy muy buen amigo de él. Me consta que está muy feliz aquí en París. Renovó el año pasado. Cuando tenga que decir algo, pues lo dirá. A veces nos sorprende las noticia que salen”, mencionó en declaraciones a la prensa.

¿Mbappé con rumbo al Liverpool?

Siempre según RMC Sports, el descontento de Mbappé viene desde julio de este año. Sí, solo un par de meses después de haber firmado la renovación, el exdelantero del AS Mónaco habló con los altos mandos de la posibilidad de cambiar de aires. En Camp des Loges valoraron la posibilidad de mandarlo a Anfield Road, pero fueron solo intenciones.

Lo que tienen claro en el PSG es que nunca dejarán ir a Mbappé al Real Madrid. Durante las últimas semanas, ambos clubes han intensificado los dimes y diretes. A raíz de la creación de la Superliga, Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaifi no pueden ni verse.





