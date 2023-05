Sergio Rico se ha convertido en símbolo de lucha en las últimas horas. Tras caer de un caballo y sufrir varios golpes en la cabeza por parte del animal, el portero español del Paris Saint-Germain se encuentra internado en un hospital de Sevilla pelando por su vida. En medio de esta situación tan angustiante, Alba Silva, esposa del deportista, ha dejado un emotivo mensaje que ha conmovido a todos en redes sociales. Asimismo, Silva ha pedido a los seguidores del arquero del PSG que no dejen de rezar por la salud del jugador.

“Amor mío, no me dejes sola. Porque te juro que yo no puedo ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando, mi vida. Te amamos tanto...”, publica Alba Silva en un mensaje, acompañado de una foto en blanco y negro del día de su boda. El posteo no tardó en viralizarse entre los internautas.

Alba Silva también dio las gracias “por todo” el “cariño” que han recibido y se ha felicitado porque “Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte”. “Yo no tengo palabras para describir cómo me siento”, destacó la mujer del futbolista, quien pidió respeto “a los medios que dan información sin contrastar”.

Además, a través del servicio de prensa del hospital sevillano, la familia pidió que no se intenten recabar sus declaraciones en el centro hospitalario porque no desea “hacer ningún tipo de declaraciones en esta situación tan complicada”.

El estado de Rico se mantiene este martes “sin cambios significativos” desde el parte médico del lunes, que indicaba que estaba estable dentro de la gravedad y sedado en la UCI del hospital sevillano, atendido por especialistas de Medicina Intensiva y pendiente de la evolución clínica en los próximos días.

El mensaje de Alba Silva en redes sociales.





¿Cómo se accidentó Sergio Rico?





El suceso ha tenido lugar alrededor de las 8:30 horas del domingo cuando se recibían varios avisos de la caída de un caballista en la calle Camino de Moguer de la aldea almonteña, donde se celebra la romería. En estas llamadas, testigos del accidente, indicaban que una vez en el suelo el hombre recibió varias patadas del animal en la cabeza.

Desde el 112 se dio aviso a la Guardia Civil y al 061, recibiendo el portero una primera asistencia sanitaria por parte del Centro de Emergencias Sanitarias instalado en la aldea que lo trasladaron en helicóptero, en estado grave, a la Unidad de Traumatología del Hospital Virgen del Rocío.





