PSG tiene a Kylian Mbappé como uno de los jugadores más polémicos en estas últimas semanas y esto ha tomado mayor relevancia porque el atacante habría manifestado, con su entorno cercano, que quiere irse de PSG. Quien reaccionó ante estas declaraciones fue Thierry Henry. El histórico jugador de la Selección de Francia criticó el accionar del joven jugador y le dejó un fuerte mensaje.

“A nadie le gusta estar expuesto a algo en lo que no eres bueno. Simplemente no te gusta, pero hay algo que es más grande que cualquier otra cosa y eso es el club. ¿Le hicieron sentir que el club era lo más importante o le hicieron sentir que él era más importante que el club?”, dijo Thierry Henry en diálogo con CBS Sports.

El popular ‘Tití' siguió con las críticas para el delantero de Paris Saint Germain y comparó su situación con su pasado por Barcelona de España. Aquí manifestó no sentirse tan cómodo con el modelo de juego, pero se acopló por respeto al director técnico de aquel entonces.

“Usaré mi propia historia. No me gustaba jugar alto y ancho para el Barcelona. ¡Lo odiaba! Pero lo hice por el equipo. No me gustó después de 100 partidos y no sé cuántos goles marqué con Francia, tener que jugar por la izquierda. Solo hay una regla: si el jefe te pide que hagas algo, lo haces”, señaló el exdelantero francés.

En las últimas horas, prensa parisina ha hecho notar su molestia por Kylian Mbappé quien dijo que no le gusta tener que jugar en la posición de centrodelantero. Este cambio ha sido obligado por el buen momento de Messi y Neymar quienes hacen la labor de extremos.





¿Por qué Mbappé quiere salir del PSG?

Mbappé siente haber sido estafado en la renovación que firmó con el PSG en mayo último. Para que prolongue su estadía en el Parque de los Príncipes, más allá de junio de 2022, a la ‘Tortuga’ le hicieron unas propuestas que para el jugador aún no se cumplieron ni van camino a hacerlo.

Por ejemplo, el campeón del mundo en Rusia 2018 pidió una serie de refuerzos en el mercado de verano pasado y no se cumplió con sus exigencias. Los altos mandos del PSG tampoco llegaron a vender a Neymar, una solicitud que hizo Kylian cuando negociaban la renovación de contrato, la cual se firmó hasta 2025, y no 2025 como se quiso hacer creer.

Fuentes directas en el caso que aseguran que no hay marcha atrás, que las promesas incumplidas por parte del PSG han arruinado la relación con Mbappé. El futbolista de 23 años nacido en Bondy ha pedido salir en enero, pero sus opciones son prácticamente nulas.





