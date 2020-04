En Francia, la Ligue 1 aún no tiene fecha confirmada de retorno y si bien la autoridades apuntan a junio como el posible mes de la reanudación del torneo, los futbolistas no quieren volver a jugar por temor al contagio del coronavirus. En medio aún de toda esa incertidumbre, el técnico del PSG Thomas Tuchel cree que la vuelta del fútbol puede servir como distracción en medio de la crisis.

“Espero que la actividad pueda regresar pronto para poder distraer a todas esas personas que se tienen que quedar en casa. A veces, en situaciones complicadas y con miedo por sus familias, el fútbol puede ser un buen escape”, comentó el técnico alemán en la web oficial del club.

Tuchel, eso sí, incide en que lo primero es controlar la pandemia y conseguir las mejores condiciones sanitarias: "Hay cosas más importantes que el fútbol. Por supuesto, todos deseamos que Europa y el mundo pueda sanar rápido. Tenemos que mantenernos fuertes y no perder la fe. Es importante reír y estar tranquilos. No es fácil, pero es posible".

Apenas habla con sus jugadores

“No llamo mucho a mis jugadores. Les dejo tranquilos. No sé cuando se terminará la crisis (para poder entrenar colectivamente). Les he enviado un mensaje con un programa específico para que se organicen, y ellos me responden si lo han realizado correctamente. Espero que todos mis jugadores estén bien”, dijo el alemán.

Previo a la para de la Ligue 1 por el coronavirus, PSG se mantiene en la cima de la tabla de posiciones con 68 puntos. Su más cercano perseguidor, Olympique Marsella, tiene 12 unidades menos.

