Gonzalo Higuaín, el 'capocanonniere' que se niega a morir en el olvido

🎙| Gianluca #Petrachi chiama in giallorosso Gonzalo #Higuain: “Per ritrovarsi non potrebbe trovare meglio della @OfficialASRoma” 🐺



➡ Quale sarebbe la scelta migliore per l’argentino? ⚽️ #Sportitaliamercatopic.twitter.com/rkektmFQFf