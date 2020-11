Fútbol Internacional







VER Tijuana vs. Monterrey EN VIVO: sigue el duelo ONLINE por final de la Copa MX Tijuana vs. Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 04 de noviembre (8:36 p.m.) en el estadio BBVA vía TUDN, Fox Sports, ESPN, A&M y TVC por la final de la Copa MX.