Hace poco más de un año, el mundo del fútbol temía por la salud de Iker Casillas, uno de los mejores arqueros en la historia del deporte, tras confirmarse que sufrió un infarto. El portero español tuvo que colgar los guantes a raíz de este episodio, del que dio detalles -hasta hoy- poco conocidos.

“El 1 de mayo de 2019 me levanto como todo los días, me voy a entrenar y noto que me voy quedando sin aire. Lo tengo aquí, pero no puedo. En ningún momento paso por mi cabeza que pudiera ser un infarto”, sostuvo el exguardameta en un documental que Movistar+ estrenará próximamente.

Iker Casillas también confesó que su vida cambió radicalmente y que, incluso, hasta dormir se le hace difícil.

“Las noches las pasas con angustia, hasta un estornudo te parece un drama. Jamás he vuelto a dormir bocabajo desde entonces. ‘Iker, no te va a pasar nada, no te vas a morir', me decía el doctor”, agregó.

Iker Casillas pretendía ser presidente de la RFEF, pero dio un paso al costado

Iker Casillas sorprendió a todos al anunciar que iba a ser candidato para asumir la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en las próximas elecciones. Sin embargo, el exportero de Real Madrid decidió dar un paso al costado, considerando que no era un momento idóneo para pensar en ser la cabeza del ente español.

A pesar de la decisión, Iker Casillas dejó abierta la opción de tomar la presidencia de la RFEF en un futuro no muy lejano. Incluso, esto podría llegar en las próximas elecciones que se realicen en España.

