En Anfield, Liverpool vs. Aston Villa se enfrentaron por la cuarta jornada de la Premier League. El partido arranca a las 8:00 de la mañana (hora de Colombia y Perú) y será transmitido por ESPN, Star Plus y Fútbol Libre para América Latina. Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias de los partidos más importantes en Depor.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Aston Villa?

El partido entre Liverpool vs. Aston Villa está programado para empezar a partir de las 8:00 de la mañana en suelo colombiano aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Ecuador, por ejemplo, el duelo también inicia a las 8:00 am; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 10:00 horas.

¿Dónde y cómo ver Liverpool vs. Aston Villa?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Liverpool vs. Aston Villa a través de las señales de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre.

Liverpool vs. Aston Villa: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; T. Alexander-Arnold, J. Matip, J. Gomez, A. Robertson; D. Szoboszlai, W. Endo, A. Mac Allister; M. Salah, L. Díaz, C. Gakpo.

