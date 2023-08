En St James’ Park, Liverpool vs. Newcastle juegan por la fecha 3 de la Premier League. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El partido arrancará a las 10:30 de la mañana (hora de Colombia y Perú) e irá por la transmisión de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre para América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Newcastle?

El partido entre Liverpool vs. Newcastle está programado para empezar a partir de las 10:30 de la mañana en suelo colombiano aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Ecuador, por ejemplo, el duelo también inicia a las 10:30 am; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 12:30 horas.

¿Dónde y cómo ver Liverpool vs. Newcastle?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Liverpool vs. Newcastle a través de las señales de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre.

Liverpool vs. Newcastle: posibles alineaciones

Liverpool : Alison, Roberton, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold, Mac Alister, Szoboszlai, Gakpo, Díaz, Salah y Jota.

: Alison, Roberton, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold, Mac Alister, Szoboszlai, Gakpo, Díaz, Salah y Jota. Newcastle: Pope, Burn, Botman, Schär, Trippier, Bruno Guimaraes, Tonali, Gordon, Joelinton, Almirón e Isak.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR