Este martes en Inglaterra solo ha habido un nombre en la boca de todo aficionado al fútbol, el de Adebayo Akinfenwa, el delantero del Wycombe Wanderers que ascendió al Championship y fue felicitado por Jürgen Klopp.

El club de League One (Tercera división) estará en el Championship la próxima temporada por primera vez en su historia después de haber derrotado al Oxford United en Wembley en el playoff de ascenso. En las celebraciones posteriores, una figura sobresalió del resto, y no precisamente por su corpulenta musculatura.

En la noche del lunes, Akinfenwa, declarado aficionado del Liverpool, lanzó la broma sobre la felicitación en directo en televisión y el alemán respondió en forma de vídeo.

“¡Enhorabuena! Vi el partido, pero no las celebraciones de después ni tu entrevista, pero Henderson y otros jugadores me dijeron que querías que me pusiera en contacto contigo”.

El mensaje de Klopp, Akinfenwa lo vio a través de su móvil en los aledaños de Wembley. ”Estoy seguro de que toda tu vida has sido, como mínimo, un futbolista de Championship y finalmente lo has conseguido. Bien hecho. Es una gran victoria. Espero que incluso en estos tiempos tan extraños puedas celebrarlo apropiadamante”, añadió Klopp.

Hincha del Liverpool

Akinfenwa se emocionó al verlo, definió al entrenador alemán como una leyenda y finalizó su reacción gritando “You’ll Never Walk Alone”, el himno del Liverpool. Para entender el amor del delantero por el club de Liverpool, hay que explicar su última anécdota.

El día después de que el Liverpool se proclamara campeón de la Premier League tras treinta años de espera, Akinfenwa apareció en el entrenamiento del Wycombe vistiendo una camiseta de los ‘Reds’.





