Por increíble que parezca, el Manchester United tardó 123 años para contratar al primer futbolista sudamericano. En el 2001, los 'Diablos Rojos' ficharon a Juan Sebastián Verón. United pagó a la Lazio 35 millones de euros por la 'Brujita', que por entonces tenía 25 años de edad. Se quedó dos temporadas y ganó una Premier League.



De ahí en adelante, en Old Trafford vieron desfilar, hasta la fecha, a 16 sudamericanos. Entre grandes actuaciones y algunas decepciones, lo cierto es que el número 17 está muy pronto de caer: el chileno Alexis Sánchez tienen casi todo arreglado para sumarse a esta lista.



De hecho, el propio José Mourinho, técnico del United, admitió que el fichaje del 'Niño Maravilla' "está muy, muy, muy cerca. Está tan cerca que si no se cierra ahora no se va a cerrar", comentó el entrenador portugués. "Soy positivo y sé que mi gente está haciendo todo lo posible: los dueños han dado luz verde, el señor (Ed) Woodward trabajando duro, creo que va a ser un éxito", explicó.



A continuación, repasa la larga lista de los jugadores sudamericanos que pasaron por el Manchester United.