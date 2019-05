Adiós, vaquero: así se despidió Ander Herrera del Manchester United, ¿rumbo al PSG? [VIDEO]

No va más en la tienda de Old Trafford. El volante español Ander Herrera se despidió este sábado de los seguidores del Manchester United a través de un video en el que asegura que "ha sido un verdadero honor" defender un club en el que, según su opinión, es "el mejor club de Inglaterra".



Ander Herrera , quien dejará Manchester United al término de su contrato a final de temporada (se cree que firmará por PSG en las próximas semanas), sostuvo que su "corazón es 'red' desde la primera vez que vistió la indumentaria del elenco inglés, "un club con miles de seguidores que respetan y recuerdan a los jugadores que lo dieron todo".



"Yo me sentí especial cuando corearon mi nombre y cuando los seguidores decidieron que yo fuese parte de esta increíble historia", indicó Herrera, quien también tiene pasado con el Athletic Club de Bilbao.

"Cada vez que representé al United, en cada partido, en las victorias y en las derrotas, incluso cuando no he podido ayudar desde el césped, entendí lo que este club significa. Voy a recordar cada uno de los casi 200 partidos que he jugado con esta camiseta porque haber jugado para el mejor club de Inglaterra ha sido un verdadero honor", añadió el internacional con la Selección de España.



Ander Herrera llegó al Manchester United en junio de 2014 y recibió el premio Sir Matt Busby como mejor jugador del año en la temporada 2016-17.



Este fue el mensaje que dejó Ander Herrera a todo Manchester United.

► Suárez habló de su lesión y si llegará a la Copa América 2019 con Uruguay

► Rakitic, más lejos que nunca: su hermano y agente no descarta al...

► Carlos Galván lanzó polémico tuit tras nueva derrota de la 'U'

► Luis Advíncula sería fichado por Besiktas de Turquía

► Mira aquí la tabla de posiciones de la Premier League