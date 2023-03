Tras caer eliminados ante AC Milan, en los octavos de final de la UEFA Champions League, Tottenham viene trabajando para lo que será el duelo ante Nottingham Forest, por la fecha 27 de la Premier League. No obstante, si bien han pasado varios días desde aquel encuentro, unas declaraciones de Richarlison siguen dando de qué hablar. Eso sí, las palabras del atacante brasileño no han caído para nada bien en el comando técnico de los ‘Spurs’, motivo por el que Antonio Conte, DT de la escuadra inglesa, salió al frente y respondió con un duro mensaje contra el futbolista sudamericano.

“No me criticó. Dijo ‘Mi temporada es una mierda’ y tiene razón”, fueron las primeras palabras del estratega italiano en rueda de prensa sobre las polémicas declaraciones del ariete, quien ingresó a falta de 21 minutos para el final del duelo ante los ‘Rossoneros’.

Asimismo, sostuvo: “Su temporada no es buena porque tuvo muchas lesiones, empezó bien con nosotros. Tuvo una lesión en la Champions League, luego fue al Mundial y no lo ganaron. Y tuvo otra lesión grave”.

Cabe resaltar que estas palabras no ayudaron a calmar la delicada situación entre el DT y Richarlison, quien había criticado las decisiones del italiano. “No entendí la decisión de Conte de dejarme afuera del equipo titular. Estaba en un gran momento, pero me volvió a poner en el banco. Esta temporada está siendo una mierda porque no tengo minutos. Tuve una lesión también, pero cuando entro al campo doy la vida”, mencionó el brasileño.

Conte también se refirió a la pausa del delantero de 25 años tras su participación en la Copa del Mundo, competencia en la que Brasil fue eliminado por Croacia: “Volvió y estuvo un mes de baja, y después de otra lesión no ha marcado ningún gol con nosotros. Solo dos goles en Champions. Creo que el chico fue realmente honesto al decir que su temporada no ha sido buena. Tiene tiempo para recuperarse y si merece jugar le daré la oportunidad”.

Conte se mantiene firme en su postura

El italiano concluyó la rueda de prensa asegurando que se mantiene firme en su postura y le dejó un recado al delantero brasileño: “Creo que el chico entendió muy bien que cometió un error, porque cuando hablas con ‘yo’, ‘yo’, ‘yo’ y no con ‘nosotros’ significa que estás pensando sólo en que eres egoísta”.

Es necesario mencionar que Tottenham afronta una delicada situación futbolística y el italiano se encuentra en la curda floja, puesto que finaliza contrato a fin de campaña. Los ‘Spurs’ cerrarán sus 16 años sin títulos en sus vitrinas y el único objetivo que tienen en la presente temporada es alcanzar la clasificación a la siguiente Champions League. Actualmente, marchan en la cuarta posición con 45 puntos, pero Liverpool y Newcastle son las escuadras que se encuentran muy cerca.





