Eden Hazard es uno de los futbolistas que está prácticamente sentenciado en el Real Madrid, puesto que en la dirección deportiva no confían que pueda reconducir su carrera deportivo y ya comienza a ver con buenos ojos su salida en el próximo mercado de pases. Asimismo, el gran recorrido futbolístico con el que cuenta el belga hace que no le falten pretendientes. Eso sí, la intención del atacante es quedarse en el Santiago Bernabéu, pero una oferta desde la Premier League podría terminar seduciéndolo.

Según la información brindada por Mediafoot, el Arsenal estaría interesado en hacerse con el fichaje del futbolista de la escuadra ‘merengue’ en este mercado de enero, ya que Mikel Arteta considera que podría conseguir que el internacional belga rinda a buen nivel en su plantilla.

En principio, la idea de Hazard es quedarse en el Real Madrid y, en diferentes ocasiones, demostró que no quiere salir a mitad de temporada. No obstante, también es verdad que volver a la Premier League también llamaría muchísimo su atención, puesto que en el torneo inglés ofreció su mejor nivel. Además, Londres ya es una ciudad que él conoce.

Eso sí, pese al interés del Arsenal, el atacante ‘merengue’ no es la primera opción que tienen para reforzar su plantilla dado que el jugador al que quieren contratar es Mykhaylo Mudryk, actualmente en el Shakhtar Donetsk. Cabe resaltar que los ucranianos tienen unas elevadísimas expectativas económicas por él, motivo por el que Eden apareció en la agenda de los ‘Gunners’.

Ancelotti habló sobre su relación con Gattuso

El DT del Real Madrid compareció ante los medios de comunicación y se refirió a la última derrota ante Villarreal, por LaLiga Santander: “Era previsible no estar a tope, pero me ha sorprendido el partido ante el Villarreal. Las sensaciones eran buenas, pero no hicimos las cosas bien. El aspecto defensivo no fue bueno. Este equipo lo sabe hacer mejor y lo tiene que demostrar. Calidad tenemos, pero hay que aportar una base más sólida de lo que mostramos. El objetivo es ganar la Supercopa. No pensamos en ganar todo”.

Del mismo modo, aprovechó para hablar sobre su relación con Gattuso y reveló que esta no atraviesa su mejor momento. “Pasamos momentos muy bonitos. Hemos tenido problemas personales de los que no quiero hablar. De aquel Milan que dirigí han salido muchos entrenadores, cada uno con su estilo y conocimiento. Gattuso, Inzaghi, Nesta...”, sostuvo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR