Luego de tres temporadas, el Arsenal goza del liderato de la Premier League y le lleva cinco puntos de ventaja, con un partido menos, a un gran equipo como el Manchester City. Y es que la presente campaña de los ‘Gunners’ es una de las más destacadas de los últimos años y buscarán mantener el mismo ritmo para sumar su estrella número 14 en el torneo inglés. Eso sí, Mikel Arteta, DT del elenco londinense, es consciente de que deberán sumar nuevos refuerzos para aumentar el nivel del equipo y ya puso la mira en una de las jóvenes promesas del Real Madrid: Eduardo Camavinga.

Según el portal fichajes.net, el estratega de Arsenal está interesado en hacerse con los servicios del centrocampista francés, con la intención de sumar una pieza más en la zona de mediocentro, donde solo cuenta con Thomas Partey y Granit Xhaka como elementos de primer nivel. No obstante, jugadores como Elneny y Sambi Lokonga aún no convencer al comando técnico para los encuentros más importante.

Por ello, la opción de Eduardo Camavinga es bastante complicada, a causa de que el Real Madrid no tiene intención de desprenderse del futbolista en este mercado de pases. Pese a que el jugador galo no cuenta con mucha continuidad en el esquema de Carlo Ancelotti, su rendimiento no termina de ser positivo, algo que el DT valora para la rotación en el mediocampo.

Eso sí, Arsenal buscará aprovechar este panorama para conseguir su cesión sin tener una opción a compra ni nada que pueda ligar al futbolista para la próxima temporada. La relación entre ambos conjuntos es bastante buena debido a que nombres como Dani Ceballos y Martin Odegaard jugaron cedidos en su momento.

Se vienen duelos importantes

Tras vencer 2-0 a Tottenham en la fecha pasada de la Premier League, Arsenal ya se prepara para afrontar a su próximo rival, el cual será nada menos que el Manchester United, uno de los equipos que viene en ascenso en el torneo inglés. Los ‘Gunners’, líderes en la tabla, buscarán la victoria para no dar ventaja a su máximo perseguidor, el Manchester City, club al que enfrentarán cinco días después.

Y es que los de Mikel Arteta deberán medirse ante los ‘Citizens’, pero en el marco de la cuarta ronda de la FA Cup. Ojo, los de Pep Guardiola son conscientes de que será un duro partido, motivo por el cual sacarán a relucir sus mejores elementos para hacerse con la victoria.





