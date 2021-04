Emmanuel Frimpong fue uno de los jugadores de quien siempre se esperó más en el Arsenal. Sin embargo, una serie de lesiones y discretas actuaciones lo terminaron borrando de los ‘Gunners’ al poco tiempo de haber debutado en el equipo dirigido por Arsene Wenger.

Tras no tener espacio en la institución londinense, pasó por clubes de la Premier League y Championship en condición de préstamo, hasta que el 2014 finalizó su vínculo con el equipo blanco y rojo.

Su siguiente destino fue el fútbol ruso. El Ufa lo fichó como agente libre, convirtiéndose en el equipo donde sumó la mayor cantidad de minutos en su carrera. Encontró su lugar en el mundo para mostrar su versión futbolística.

Por ello, siete años después de su paso por al capital de la República de Baskortostán, el exmediocampista de los ‘Artilleros’ reveló que aún tienen una tarea pendiente en dicha localidad, la cual está vinculada a la industria cinematográfica.

“¡Oh, sí! ¡Todavía quiero ir a Ufa y protagonizar el porno con 20 chicas de allá. Tengo muchas sugerencias para las películas. Me escriben y piden que vaya. El problema es que no tengo el dinero para el boleto. Pero realmente me gustan las mujeres tártaras”, afirmó a Sport24.

Cabe indicar que los tártaros se refiere a un grupo étnico que se originó en el norte y centro de Asía. Sin embargo actualmente se ubican en Rusia, donde llegan a ser más de 5 millones de pobladores.





