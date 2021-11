Marco Asensio es uno de los futbolistas que no está cumpliendo las expectativas de los dirigentes del Real Madrid, ya que Carlo Ancelotti no le brinda minutos al tener a otros jugadores por delante de él en su once titular. Debido a esto, diferentes equipos de la élite europea ya siguen de cerca la situación del ariete español y estarían trabajando en una oferta para hacerse con sus servicios en el próximo mercado. Sin embargo, el que más interés ha mostrado es el Arsenal que, a pedido de su técnico Mikel Arteta, consideran al delantero como el indicado para reforzar su plantilla.

Tal y como señala el medio británico ‘The Sun’, el atacante español sería uno de los grandes sueños del conjunto inglés ya que se trata de un futbolista que puede jugar en varias posiciones. El balear ha jugado muchas veces por las bandas como por el centro, así como de falso nueve, pero lo cierto es que le falta algo un poco más de confianza por parte del estratega italiano para volver a retomar su nivel.

Ante ello, los ‘gunners’ buscarán aprovecharse de esta situación para convencer al jugador, aunque son conscientes que será difícil sacarlo del Santiago Bernabéu. Pese a ello, la fuente mencionada asegura que ya se ha producido una primera toma de contacto entre ambas partes.

Asimismo, se habla de que el Real Madrid no vería con malos ojos desprenderse de Asensio, pero también es sabido que los ‘merengues’ pedirían, por lo menos, unos 40 millones de euros por su salida. Esta cifra no sería un problema para el cuadro inglés ya que el verano pasado pagaron una cantidad similar por Martin Odegaard.

Unos llegan y otros salen

Alexandre Lacazette terminará su contrato con el Arsenal el próximo 30 de junio y, de momento, parece que el conjunto inglés no tienen ninguna intención de extender su vínculo. Aunque en el anterior mercado se le involucró con el Atlético de Madrid, el Barça es otro de los equipos interesados en su fichaje, tras las bajas de Agüero, De Jong y Braithwaite.

Además, el futbolista tiene uno de los perfiles que más atrae al cuadro catalán, señalando que es parecido al del ‘Kun’. “Todo es posible. Es nuestro jugador y le trato como al resto. No voy a comportarme diferente con él porque le quede un año en su contrato. La situación es la que es. Tendremos que ver cuál es la mejor opción para todos a final de temporada”, reveló el técnico Arteta sobre la situación del ariete a finales de octubre.





