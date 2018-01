Arsenal , del lateral español Héctor Bellerín , no la pasa bien en la Premier League. El cuadro del defensor se encuentra en la sexta posición del torneo local muy lejos del líder Manchester City y ni siquiera está en posiciones claves que dan un boleto a la próxima Champions League. Ante la mala campaña, proponen a Donald Trump como nuevo técnico. ¿Cómo así?

Resulta que el periodista inglés, Piers Morgan, entrevistó al actual presidente de Estados Unidos y allí le preguntó si es que quiere llegar a ser director técnico del Arsenal en reemplazo del francés Arsene Wenger. La respuesta se conocerá este domingo, fecha en la que será publicada la conversación.

Aunque, el periodista sostuvo el por qué Donald Trump le haría bien al Arsenal en las próximas jornadas para la Premier, Europa League y copas locales donde aún tiene vida. "Lo invité a ser el nuevo entrenador porque puede construir un 'muro' defensivo fuerte, tiene una filosofía de ataque de nos daría títulos y ganar a todo costa". Ante esto, Bellerín respondió.

Ante esto y a través de su cuenta oficial en Twitter, el ex jugador del Watford manifestó que no quiere ver ni en pintura al mandatario del país norteamericano en Emirates Stadium. "Espero que haya dicho que no", dijo en la mencionada red social".

De otro lado, Arsenal jugará este martes ante Swansea City en condición de visitante por la fecha 25 de la Premier. Los 'gunners' están en la obligación de sumar de a tres para no quedarse, nuevamente, fuera de la Champions League en la campaña 2018-19.