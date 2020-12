Arsenal atraviesa una grave crisis y no puede contar con Mesut Özil, quien quedó fuera de la lista para pelear por la Europa League y la Premier League. El mediocampista alemán no está dispuesto a quedarse sin jugar hasta final el final de su contrato en el 2021 y se ha reunido en Londres con dirigentes de Fenerbahce, según asegura diario ‘Bild’.

Según el medio alemán el presidente del Fenerbahce, Ali Koc, no ha mostrado inconvenientes para aceptar los 8 millones de euros anuales que pide el jugador de 32 años, quien además tendría la posibilidad de jugar los principales campeonatos de Europa en el cuadro turco.

En paralelo el Mesut ÖZil ha mostrado su sensibilidad por el momento que viven los ‘Gunners’ en esta temporada. “Es una época muy complicada. La situación es frustrante para todos. Por supuesto que me encantaría ayudar al equipo, especialmente en este momento, pero, ya que no se me da la oportunidad, simplemente espero que mejoren los resultados pronto. Seamos positivos”, afirmó alemán para Q&A sobre su situación.

Mikel Arteta, entrenador de Arsenal, tras la contundente derrota ante el Manchester City en la Carabao Cup (1-4) reconoció la necesidad de refuerzos para el equipo. “Estamos analizando las opciones que tenemos, tanto de entrada como de salida. Veremos qué sucede. Es un periodo realmente complicado por la pandemia y por cómo está el mundo del fútbol en este momento, así que veremos cómo se desarrollan las cosas”, indicó.

