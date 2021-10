Una historia totalmente diferente a la que vive con la Selección Argentina. El Aston Villa del ‘Dibu’ Martínez volvió a caer en la Premier League. En esta ocasión, los ‘Villians’ fueron derrotados por 3-1 ante el Arsenal en el duelo correspondiente a la Jornada 9.

La primera anotación del conjunto local llegó por medio de Thomas Partey a los 23 minutos. En la última jugada de la primera mitad, el cuadro rojo de Londres contó con la pena máxima a su favor. El internacional ‘albiceleste’ atajó el disparo de Pierre-Emerick Aubameyang, pero no pudo reaccionar al rebote para el 2-0.

Ya en el complemento, Emile Smith-Rowe alargó el marcador con un remate dentro del área que contó con un desvío que confundió a Martínez, el cual no pudo hacer nada para detener al esférico. Más tarde descontó Jacob Ramsey para los visitantes.

Es necesario mencionar que el ‘Dibu’ recibió 6 goles en los últimos 2 cotejos que disputó con el Aston Villa. En la jornada pasada, los de Birmingham sufrieron tres tantos en el último cuarto de hora, cayendo por 3-2 ante Wolverhampton.

El portero no puede conseguir la valla invicta desde la fecha 6, en el triunfo por 1-0 ante Manchester United en el Old Trafford. En lo que va de la campaña, lleva 8 partidos jugados, faltando solo a la derrota de 3-0 ante el Chelsea. En total, ha recibido 12 goles y los ‘Villians’ aún no escapan de la zona baja de la tabla.

En el aspecto individual, el ‘Dibu’ amplió su estadística atajando penales en contra. Si se toman como referencia los tiros en las tandas de la pasada Copa América, apenas 3 sobre un total de 10 disparos terminaron en gol. Solamente los colombianos Juan Cuadrado y Miguel Borja, más el venezolano Yeferson Soteldo pudieron vencerlo cara a cara.





