Arsenal FC quiere volver a brillar tanto en Inglaterra como Europa. Los ‘Gunners’ vienen reforzándose con nombres importantes de cara a la siguiente temporada, donde Willian fue uno de los primeros fichajes que anunció el conjunto dirigido por Mikel Arteta.

“Una de las razones por las que quería un contrato de tres años era ser parte de un plan y no ser solo un jugador de paso. Hablé con Arteta y me dijo que quería clasificar a la Champions League y ganarla cuando acabe mi vínculo. Eso era lo que quería escuchar”, sostuvo en diálogo con The Sun.

“Estuve en el Chelsea durante siete años y gané todo menos la Champions. Espero que esta transferencia me dé el trofeo que no tengo, así como otro título de la Premier League”, agregó.

Por otro lado, Willian fue consultado por su edad (32 años) y que si todavía cree que puede seguir jugando en la élite del balompié mundial, ya sea a nivel de clubes como en la ‘verdeamarelha’.

“Mi edad no es gran cosa. Si te cuidas, vives bien y entrenas bien, los jugadores de hoy pueden estar en el máximo nivel cuando tengan 35 años. Para mí no es un problema. También tengo mucho por jugar con Brasil y quiero estar en el próximo Mundial”, finalizó.

Willian vestirá su quinta camiseta a lo largo de su carrera, desde su debut en Corinthians (2009). Después pasó por las filas del Shakhtar Donetsk, Anzhi Makhachkala y Chelsea FC.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

PSG vs. Bayern: los mejores llegaron a la final de la Champions League