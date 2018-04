Con la noticia de la salida de Arsene Wenger aún en el aire, recordamos el once de jugadores que estuvieron a nada de estampar su firma por el Arsenal y hacer historia en la Premier League. Cracks mundiales de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic, sobresalen en la mencionada lista.



En el 2004 y en su afán por armar un once de ensueño capaz de ganar el título de la Premier League, Wenger se lanzó a por Gerard Piqué pero la negociaciones no prosperaron con el central debido a que al Barcelona no le gustaron las formas que Arsenal utilizó para fichar a Cesc Fábregas una temporada antes. ''El tema se enrocó, y entonces apareció el United'', comentó Piqué al respecto.



Unos años atrás, en el 2000, al entrenador francés le llegó la referencia de un delantero sueco de apenas 16 años que respondía al nombre de Zlatan Ibrahimovic. Cuando éste llegó a Inglaterra, Wenger le pidió hacer una prueba con el primer equipo antes de estampar su firma, a lo que 'Ibra' respondió con un contundente: “yo no hago pruebas”, y rechazaría la oferta.



Otra negociación fallida para el Arsenal fue la de Cristiano Ronaldo. Y es que el portugués deslumbró con su fútbol a varios ojeadores del club inglés. Luego del primer contacto con los agentes de Cristiano, éste llegó a entrenar un par de veces a las instalaciones del Arsenal. Pero cuando se trató de realizar el fichaje, no había dinero. Una pena, porque meses después, 'CR7' ficharía por el Manchester United.

No les ligaba una. En la temporada 2002-03, un representante del Arsenal en Barcelona, se contactó con un joven Lionel Messi , aún en La Masía. El interés por el argentino terminó con una oferta que se le hizo llegar a su padre, Jorge Messi. Quien escuchó todo lo que el Arsenal tenía que decir, pero lamentablemente para Wenger el club inglés no podía ofrecerle un hogar a toda la familia del argentino, ni conseguir un permiso de trabajo para su padre, por lo que finalmente la oferta fue rechazada.