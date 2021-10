Aston Villa fue uno de los equipos protagonistas de la Premier League durante la temporada pasada, gracias a su fortaleza colectiva y el brillante nivel de algunas individualidades, como fue el caso de Jack Grealish, traspasado al Manchester City. Sin embargo, en el curso 2021-22, la tendencia no es la misma e incluso viven una crisis deportiva, sumando un tercer encuentro seguido recibiendo un gran número de goles.

Este domingo, volvieron a jugar en el Villa Park, esta vez frente al West Ham, uno de los equipos más fuertes de la presente campaña. Dean Smith, entrenador del equipo, se preocupó por reforzar la zona defensiva, teniendo en cuenta que Emiliano ‘Dibu’ Martínez había visto caer su arco en seis ocasiones en solo dos partidos (3-1 con Arsenal y 3-2 con Wolves).

No obstante, las cosas no salieron nada bien para los ‘Villanos’, puesto que solo a los 7′ ya estaban abajo en el marcador. Benjamin Johnson, lateral derecho del club londinense, llegó hasta el área rival, enganchó y sacó un potente remate rasante que venció la resistencia del guardameta argentino, quien no pudo hacer nada a pesar de la estirada.

Benjamin Johnson anotó el 1-0 de West Ham sobre Aston Villa. (Video: ESPN)

Aston Villa reaccionó a los 34′, al encontrar el empate con tanto de Ollie Watkins, aunque la alegría no duró mucho. Declan Rice puso la ventaja nuevamente, con un impresionante remate de larga distancia (38′), haciendo que la reacción de Emiliano Martínez sea en vano.

Declan Rice anotó golazo para el 2-1 de West Ham. (Video: beIN Sports)

Sobre los 80′, los ‘Hammers’ iniciaron un contragolpe con Jarrod Bowen, que aceleró hasta el arco contrario, pero no pudo en el mano a mano ante ‘Dibu’. No obstante, quedó un rebote favorable hacia Pablo Fornals, quien definió a placer, dejando en silencio a los hinchas presentes en el Villa Park.

Pablo Fornals anotó el 3-1 de West Ham ante Dibu Martínez. (Video: ESPN)

El pesar para Emiliano se hizo más grande a los 84′, cuando fue en busca de frenar a Manu Lanzini: el volante lo engañó con definir y dejó solo a Bowen para consumar el 4-1 final. Este resultado convirtió al Aston Villa en el segundo equipo con la peor línea defensiva: recibieron 19 goles en lo que va de Premier League.





