Ya tiene a su favorito. Thomas Tuchel, actual entrenador del Chelsea, está encantando con Jorginho, una de las piezas más importantes de su equipo, el cual fue vital para lograr ser campeones de la UEFA Champions League. Ahora, nominado al Balón de Oro 2021, el técnico alemán considera que el futbolista merece llevarse el galardón por los grandes méritos que hizo durante la temporada pasada.

“Realmente se merece ganar el Balón de Oro. Obviamente, me gustaría que un jugador mío ganara porque aumentaría mucho la confianza que tiene, pero, para mí, no es algo imprescindible. ¿Sus números y los de un delantero goleador? Estos premios individuales no tienen un gran valor en el campo de fútbol, es imposible hacer una comparación real”, afirmó el DT.

Además, el estratega fue consultado sobre la incorporación e influencia de Romelu Lukaku para la presente campaña. Tuchel reconoció que su traspaso fue un duro golpe para la afición ‘nerazzurra’: “Lo siento por la afición del Inter, pero es un jugador con personalidad que también podría levantar la moral de los más jóvenes. Era importante volver a donde había jugado de niño”.

Por otro lado, el técnico se animó a hablar sobre la derrota frente a la Juventus en la Champions League. “Pensé que dominaríamos como ante el Atlético un año antes. Cometimos tres errores fundamentales y nos faltó concentración”, aseveró. La competición le ha permitido conocer equipos de otros países. Debido a esto, el DT profesa especial admiración por los conjuntos de la Serie A.

“Hay una hermosa conexión entre este país y yo. Es una nación de fútbol donde es maravilloso trabajar por la calidad que tienen, son muy tácticos. Sería un verdadero placer trabajar allí. Cuando analizamos al Atalanta, nos enamoramos. Son extraños y locos, iban y venían. Me preguntaba si realmente era un equipo italiano, incluso con el nivel alto de los italianos”, finalizó.





