Y un día volvió. La Premier League ha vuelto a las pantallas de Fox Sports para Latinoamérica -a excepción de México- y con ello el regreso del Bambino Pons a la narración de los partidos del fútbol inglés. El relator argentino, conodico por literalmente cantar los goles del fútbol inglés tuvo su reestreno en el Burnley vs. Tottenham y se mandó con ‘All you need is love’ en el gol de Chris Wood

A los 13 minutos de iniciado el partido, el neozelandes Chris Wood aprovechó un rebote en el área chica y marcó el primer tanto para Burnley, lo que permitió que llegue el primer canto de Pons. “El gol fue de Wood, paparapa, el gol fue de Wood, paparapa", cantó al ritmo de la clásica canción de The Beatles.

Alborotó las redes sociales

La compra de Fox Sports por parte de Disney y la fusión de ambas cadenas de televisión permitió el regreso del Bambino Pons a las pantallas para narrar los partidos en el país donde nació el fútbol.

El mismo relator argentino compartió la información en sus redes sociales y esto generó todo un boom por parte de sus seguidores quienes se emocionaron con la noticia.

Así lo anunció el propio periodista argentino a través de su Instagram. “Gracias a todos, el sábado volvemos con los Spurs vs Burnley a las 14:30 de Argentina”, se puede leer en un comentario suyo en la red social.

