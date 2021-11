El gran nombre propio para el FC Barcelona, a pedido de Xavi Hernández es el de Ferrán Torres. El futbolista ya ha pedido a Guardiola que lo dejé salir del Manchester City; sin embargo, no todo sería tan sencillo como solo desearlo. La delicada situación económica del club azulgrana podría complicar la operación, por lo que en el Camp Nou ya barajan otra opción, y la han encontrado en Old Trafford, con un jugador al que en su momento llamaron el ‘nuevo’ Cristiano Ronaldo, pero que hoy está en el olvido.

De acuerdo a información de ‘Mundo Deportivo’, Anthony Martial es la gran alternativa del equipo de Xavi si el traspaso de Ferrán Torres no llega a buen puerto. El futbolista galo no pasa por un buen momento y no termina por ser importante con los ‘Diablos Rojos’.

Eso sí, con la llegada inminente de Ralf Rangnick, quedará por ver si Martial termina recuperando protagonismo, uno que ha perdido este curso con Cristiano Ronaldo o Jadon Sancho en el plantel. El galo llegó al United procedente del Mónaco por 50 millones de euros.

Martial puede jugar tanto de extremo como de mediapunta o incluso de falso nueve, lo que le convierte en un jugador muy versátil, además de contar con una gran capacidad para el desborde y buen acierto de cara a gol. Características que busca Xavi Hernández precisamente.

Anthony Martial llegó al Manchester United en la temporada 2015. (AFP)

Ferrán Torres se complica

De acuerdo al diario ‘Sport’, en los despachos del Camp Nou ya conocen el precio de salida del nacido en Foios: 80 millones de euros. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Los ‘Citizens’ han sido claros con sus exigencias.

Según la citada fuente, Torres es para el Manchester City un jugador importante, pero no imprescindible. Es por eso que en Etihad Stadium estarían dispuestos a dejarlo ir a pesar de que tiene pocas temporadas en el club. Eso sí, la cifra por su salida es innegociable y el Barcelona tendría que hacerse cargo.

Lamentablemente, el cuadro azulgrana atraviesa la peor crisis económica de su historia y no podría alcanzar los 80 millones de euros que pide el vigente campeón de la Premier League. Así las cosas, el Barcelona tendría que encontrar otras fórmulas para concretar la llegada del atacante español para el próximo año.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.