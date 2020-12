Navidad es sinónimo de fútbol en Inglaterra. Como cada 26 de diciembre, desde hace cien años, se celebra el Boxing Day en la Premier League, con partidazos para disfrutar mientras pasamos fiestas. Por ello, en esta ocasión, nuestros amigos de Apuestasdeportivas.pe, junto a SolBet, nos traen la programación, pronósticos y cuotas de las mejores casas de apuestas de esta fecha navideña en la liga inglesa. Presta mucha atención.

Dadas las actuales circunstancias en la que vivimos, lamentablemente no seremos testigos, una vez más, de ese fervor de las familias inglesas en las tribunas de cada estadio. Sin embargo, para la edición número 101 del Boxing Day, la FA no vio inconveniente alguno y los 10 partidos programados serán televisados sin cruce de horarios donde disfrutaremos la jornada desde las 7:30 am (hora peruana) con el Leicester vs. Manchester United hasta las 4:45 pm, hora que se estima que sea el final del partido entre Sheffield United vs. Everton. Un día de puro fútbol.

Leicester vs. Manchester United

Nada mejor para arrancan la jornada futbolera. El Leicester City recibirá al Manchester United. El segundo de la tabla con 27 puntos ante el tercero con 26 unidades y un partido menos. Los ‘Foxes’ vienen de vencer 2-0 al Tottenham de José Mourinho. Mientras que los ‘Diablos Rojos’ llegan de tres victorias consecutivas: 3-2 ante el Sheffield, 6-2 ante el Leeds y 2-0 ante el Everton (por la Copa de la Liga).

En los últimos cinco partidos, el United no ha perdido ante el Leicester: cuatro victorias y un empate. Por lo que, una victoria del local en la casa de apuestas SolBet paga 3.00, mientras que un triunfo visitante está en 2.27.

Cuotas en las mejores casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS LEICESTER EMPATE M. UNITED SOLBET 3.00 3.55 2.27 INKABET 3.00 3.50 2.30 BETSSON 3.05 3.70 2.30 BETSAFE 3.05 3.70 2.30 DORADOBET 3.00 3.55 2.28

Arsenal vs. Chelsea

Otro de los partidos más destacados de la fecha. El Emirates Stadium acogerá el derbi entre los dos clubes más importantes de Londres. Los ‘Blues’ parten como favoritos para ganar derbi londinense, con una cuota de 1.96 en SolBet.

Las razones por la que el equipo de Frank Lampard llega como favorito son varias. Primero, la posición en la tabla: mientras que ellos están en el quinto puesto, los de Mikel Arteta marcha en el decimoquinto lugar. Después, está la regularidad. El Arsenal no gana hace cinco fechas, mientras que el Chelsea llega de vencer al West Ham.

Cuotas en las mejores casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS ARSENAL EMPATE CHELSEA SOLBET 3.78 3.47 1.99 INKABET 3.80 3.50 2.00 BETSSON 4.00 3.55 2.00 BETSAFE 4.00 3.55 2.00 DORADOBET 3.75 3.55 1.99

Manchester City vs. Newcastle

Tras un mal arranque de temporada, el Manchester City busca recuperar terreno en la Premier League. El equipo de Pep Guardiola suma cinco fechas sin caer (tres victorias y dos empates), pero está a ocho del líder Liverpool. Por ello, intentarán vencer a un irregular Newcastle en el Etihad Stadium.

Pep Guardiola mandará lo mejor de su ataque para conseguir los tres puntos y escapar de ese octavo puesto que, para un equipo como el City, está mal.

Cuotas en las mejores casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS M. CITY EMPATE NEWCASTLE SOLBET 1.14 8.20 19.00 INKABET 1.13 8.75 19.00 BETSSON 1.13 9.70 23.00 BETSAFE 1.13 9.70 23.00 DORADOBET 1.14 8.20 19.00

Liverpool vs. Albion

En la jornada del domingo 27 de diciembre, Anfield acogerá el partido entre el Liverpool FC y el West Bromwich Albion. Los ‘Reds’ llegan líderes al Boxing Day con 31 puntos tras golear 7-0 al Crystal Palace. El equipo de Jürgen Klopp aventaja en cuatro puntos al Leicester e intentará aprovechar el difícil partido de los ‘Foxes’ para consolidar el liderato con una victoria ante los ‘Baggies’.

En SolBet, el triunfo local se paga a cuota 1.14. Por su parte, el West Bromwich afronta el difícil encuentro como penúltimo clasificado con apenas siete puntos en 14 jornadas. Una mala racha de resultados que ha provocado la destitución de Slaven Bilić. Sam Allardyce, que sufrió la derrota ante el Aston Villa en su primer partido al frente de los ‘Baggies’ se sentará en el banquillo de Anfield.

Cuotas en las mejores casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS LIVERPOOL EMPATE ALBION SOLBET 1.14 8.20 19.00 INKABET 1.13 8.75 19.00 BETSSON 1.14 9.05 22.00 BETSAFE 1.14 9.05 22.00 DORADOBET 1.15 8.20 18.00