La Premier League no se detiene en las festividades de fin de año y todo está listo para el inicio del mítico Boxing Day, jornada que se disputa luego de la Navidad. A pesar de que la fecha se juega habitualmente en las temporadas, hay quienes se oponen a ello, como Pep Guardiola y Jürgen Klopp, técnicos del Manchester City y Liverpool respectivamente.

Ambos entrenadores han expresado su incomodidad, dado que el campeonato inglés no tiene pausa, a diferencia de otras ligas, y el apretado calendario también genera un gran desgaste en los futbolistas. Sin embargo, hay personas que consideran que esta tradición no debe romperse, como es el caso de Simon Jordan, expresidente de Crystal Palace.

El directivo tomó conocimiento de las posturas de los estrategas contra el Boxing Day y no se guardó nada. “¿Qué tal si te pellizcas y te das cuenta lo afortunado que eres? Si no fuera por el fútbol, la mitad de ustedes podrían estar trabajando en un McDonalds”, explicó el dirigente en entrevista para TalkSport.

“Creo que hubo un retroceso masivo y puede que esté equivocado, pero a los hinchas les gusta esa tradición. ¿Olvidaste dónde estás? Lo que te sitúa en el sitio donde estas es precisamente la demanda de partidos. Si no los hubiera, ni tú ni tus colegas ganarían decenas de millones de libras esterlinas al año”, agregó Simon Jordan.

Finalmente, el antiguo mandamás del Crystal Palace también le dedicó unos fuertes comentarios a Pep Guardiola. “Puede conseguir todo el éxito, aunque dudo que lo haya logrado sin una chequera. Es suficiente, juega el maldito partido. La mayoría de futbolistas que conozco, realmente quieren disputar esos encuentros”, sentenció.

Premier League suspende partidos por COVID-19

En el Boxing Day, por la jornada 19 de Premier League, Liverpool vs. Leeds, Wolverhampton vs. Watford y Burnley vs. Everton fueron suspendidos a causa de la COVID-19; mientras que en la fecha 18 no se jugaron seis encuentros: Aston Villa vs. Burnley, Manchester United vs. Brighton, Southampton vs. Brentford, Watford vs. Crystal Palace, West Ham vs. Norwich y Everton vs. Leicester.

Además, cabe mencionar que Tottenham vs. Brighton, Brentford vs. Manchester United, Burnley vs. Watford y Leicester vs. Tottenham fueron los otros choques que tampoco se disputaron debido al brote de contagios por coronavirus en las semanas previas.





