La aparición de Alejandro Garnacho en Manchester United es una grata sorpresa para la temporada ya que se trata de una joven promesa en el cuadro inglés. El argentino tuvo la oportunidad de anotar su primer gol como profesional en la Europa League frente a la Real Sociedad. Ante esto, su compañero Bruno Fernandes contó detalles de cómo fue su proceso de adaptación y qué tal le fue en la pretemporada.

“Era bueno, pero sabe que esperábamos mucho de él. Todavía es muy joven. Lo está haciendo muy bien. Al principio de la temporada, no estaba en su mejor momento. Durante la gira, no tuvo la mejor actitud que debía tener y, por eso, no ha tenido oportunidades hasta ahora”, declaró Bruno Fernandes.

Respecto a la oportunidad de ser titular y sumar más minutos para Erik Ten Hag, el portugués destacó su cambio de actitud y que esto ha sido la gran influencia para su desarrollo en el campo de juego. Además, lo felicitó por su primer gol como futbolista.

“Garnacho ahora tiene oportunidades porque está entrenando mejor, tiene una mejor actitud y se las ha ganado. No tuvo oportunidades antes porque no era lo suficientemente bueno en los entrenamientos y no era los suficientemente bueno mentalmente. Ha cambiado eso y, por eso, ahora las tiene. Todo el mundo está muy contento por él y satisfecho con su gol”, dijo el volante portugués.





Garnacho anotó ante Real Sociedad

El futbolista argentino celebró su primer gol como jugador del Manchester United y lo consiguió en su segundo partido como titular. La jugada se dio a los 16 minutos del primer tiempo, cuando David De Gea lanzó el esférico para Bruno Fernandes que visualizó rápido a Cristiano Ronaldo.

La estrella de Portugal mandó una asistencia precisa para Garnacho que no dudó en disparar y no falló en San Sebastián. Lo curioso se dio al momento de celebrar, ya que se tropezó por un instante.





