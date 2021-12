Su futuro aún es una de las grandes interrogantes en el mercado de fichajes, entre el Barcelona y el propio Corinthians brasileño interesados en sus servicios. Pero si algo parece seguro es que el ‘Matador’ no continuará en Old Trafford la próxima temporada, o incluso antes. El delantero uruguayo Edinson Cavani disputó ante el Burnley su primer partido con el Manchester United completo en la Premier League por primera vez en el presente curso, aunque no logró marcar.

El atacante uruguayo, que salió como titular por tercera vez en la temporada, jugó los noventa minutos en el choque de Old Trafford que su equipo ganó por 3-1.

Cavani volvió a los terrenos de juego el pasado domingo, en el ‘Boxing Day’, en el partido contra el Newcastle. Su aportación fue decisiva porque anotó el tanto del empate y evitó la derrota de los ‘reds’.

El uruguayo, que llevaba casi dos meses apartado de la competición por una lesión muscular, no formaba parte del once inicial del United desde finales de octubre, ante el Tottenham. Previamente también fue titular, semanas antes, en el duelo contra el Everton.

En ninguno de los encuentros anteriores Cavani había conseguido jugar el choque completo. Acumula dos goles en la Premier en la presente temporada. Ante el Burnley no anotó.

Plan ‘B’ a Morata

Aunque hoy por hoy en el Camp Nou la prioridad para Xavi Hernández es el fichaje de Álvaro Morata, no se descarta que Cavani pueda vestir también de azulgrana. Más aún cuando Depay podría salir en la ‘operación’ por el español y con Dembélé en el ostracismo tras no renovar.

De hecho, según el diario catalán ‘Sport’, el de Salto ya conversó con los altos mandos del Manchester United para comunicarle su firme intención de dejar Old Trafford para vestirse de azulgrana a partir de enero del próximo año.

El medio mencionado agrega que Cavani tiene ofertas de varios clubes, pero ha decidido paralizarlas para terminar de negociar con el Barcelona su incorporación como fichaje invernal. El exdelantero del Napoli y Paris Saint-Germain tiene contrato con el United hasta el próximo 30 de junio.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.