Decepcionado y enfadado tras el empate de su equipo contra el Newcastle (1-1), luego de malgastar una decena de ocasiones para hacer el segundo gol, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, consideró que su equipo “no merecía” jugar la Champions League Pese a un gol nada más comenzar el partido de Mohamed Salah (minuto 3), los ‘Reds’ dejaron escapar la victoria en el tiempo añadido (90+5), un triunfo que les habría situado, provisionalmente, en la cuarta posición de la tabla.

“Si jugamos así y no matamos partidos como éste, ¿por qué deberíamos jugar la Champions?”, se preguntó el técnico alemán. “Queremos merecer la Liga de Campeones y no queremos venir y ser pretenciosos, queremos merecerla, pero con resultados como éste no la merecemos”, añadió.

Un resultado todavía más sonrojante luego de que el Liverpool apoyara durante esta semana el proyecto de Superliga que imaginaba una competición europea donde los ‘Reds’ y otros 14 equipos europeos de gran nivel tendrían una plaza asegurada entre los 20 participantes, año tras año.

Liverpool no pudo ante Newcastle. (Foto: AFP)

El Liverpool, que finalmente abandonó el proyecto el martes, junto a los otros cinco equipos ingleses implicados, sintió el enfado de su afición a su llegada al estadio, con pancartas hostiles a Fenway Sports Group, el grupo estadounidense propietario del club.

“Todo estaba a favor y solo faltaba rematarlo. Está muy cerca de ser inaceptable (como resultado), pero hay que aceptarlo pese a todo”, cargó nuevamente Klopp.

Pese a los 22 tiros, nueve de ellos a puerta, por los 7 en total de las ‘Urracas’, el Newcastle logró empatar sobre la bocina.

“La regla de oro del fútbol es que tienes que aprovechar tus oportunidades. Es lo que no hemos hecho y por eso el Newcastle merece su punto”, opinó el preparador germano.





