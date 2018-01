Antonio Conte es el primero en respaldar a Álvaro Morata. Es él quien lo llevó al Chelsea y quien le entregó la titularidad a ojos cerrados. Sin embargo, y pese a la buena temporada que viene realizando, el técnico italiano le lanzó una dura advertencia, luego de que el español viera dos tarjetas amarillas en cinco segundos en el duelo ante el Norwich City por la FA Cup.

"Es su primera temporada completa, es la primera de verdad para él y la primera que encara estos problemas, pero hay que superarlos porque son estúpidos", dijo Conte.



Ya en lo que respecta al plano estrictamente deportivo, Morata no pasa por un buen momento goleador: no marca desde hace seis jornadas. Sin embargo, Conte le restó importancia a ese tema.



Lo más importante no es marcar o no, sino trabajar para el equipo. No tiene que perder la confianza porque la tiene de compañeros, aficionados y entrenador. Pero es la primera vez que le pasan estas cosas. En el banquillo no tienes esa presión", aclaró.