Nueva ‘armadura’. Mason Mount ha dado el paso al siguiente nivel y a su ya gran juego, le ha sumado una potente ‘coraza’, siguiendo los pasos de Leon Goretzka. El centrocampista alemán del Bayern Munich sorprendió a todos durante la cuarentena en la pandemia en el 2020 con un brutal cambio físico, y ahora, el internacional inglés del Chelsea le ha seguido los pasos, con un sorprendente cambio.

A base de una estricta dieta y trabajos de pesas y barras, el centrocampista del Chelsea ganó en musculatura, fuerza, potencia y rendimiento. Características que ahora buscará sacarles provecho en el campo de juego.

El futbolista de 23 años ha aprovechado las vacaciones para ponerse en mejor forma, y aunque ha sio poco tiempo, a comparación de los meses que tuvo Goretzka por ejemplo, su cambio ha sido tan brutal que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

La nueva figura de Mount no tiene nada que ver con su anterior apariencia que incluso en muchas ocasiones le pasó factura al tener que encarar a defensores más fuertes y grandes que él. Ahora, para esta nueva temporada, podrá ir a pelear a la par de cualquiera.

Mason Mount en el 2019 y en la actualidad.

Interés de tres grandes

El jugador termina contrato con el Chelsea en el 2024, aunque ya en otras ocasiones se ha puesto en la mira de otros clubes. De hecho, en el mercado de fichajes del pasado verano, Mount despertó el interés del Manchester City, Liverpool y Real Madrid.

El inglés no está contento con el trato que está recibiendo del Chelsea debido a que no han mejorado su contrato y las ofertas que le han llegado para extender su vínculo no son para nada cercanas a las que él quiere. Sin embargo, la ‘operación’ es complicada, sobre todo porque el club londinense tiene problemas con las renovaciones y fichajes y no parece que vaya a dejar salir al Mason Mount.





