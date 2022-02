No cabe duda que Antonio Rüdiger promete ser uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes. El central alemán del Chelsea, de 28 años de edad, finalizará su contrato con el conjunto londinense en junio del presente año y son varios los clubes que están tras sus pasos. No obstante, el equipo dirigido por Thomas Tuchel no se rinde y confía en retenerlo, pero lo que está pidiendo para extender su vínculo resulta desorbitado para la institución.

El defensor, consolidado como uno de los mejores del mundo en su posición desde el arribo del técnico alemán, ha rechazado varias ofertas para renovar con los ‘Blues’ porque no terminan de cumplir sus exigencias económicas. Todo parece indicar que, si no le ofrecen lo que quiere, hará sus maletas y cambiará de club, pese a que varios ya descartaron su fichaje debido a lo que está pidiendo como salario.

Según la información brindada por ‘The Athletic’, el Chelsea está dispuesto a hacer una nueva oferta de 140 mil libras por semana para intentar convencer a Rüdiger en las próximas semanas, pero al mismo tiempo confirman que el jugador quiere un salario de 225 mil libras más bonos por semana, lo que significa el doble de lo que está ofrece el actual campeón de Europa. Es decir, quiere un contrato de más de 20 millones de libras, el cual lo colocaría como uno de los jugadores que más gana en la Premier League.

Eso sí, no hay duda de que el rendimiento del alemán merece una mejora de salario importante en comparación a lo que gana ahora, pero el actual líder del torneo inglés se mantiene firme en su posición y aseguró que no cumplirá sus exigencias en este momento, pese a que puede perderlo gratis en unos meses.

Real Madrid sigue de cerca su situación

Mientras el tira y afloja se encuentre presente, tanto el Real Madrid como PSG permanecen muy atentos a lo que pueda suceder, con la esperanza de conseguir a coste cero a uno de los mejores centrales del mundo.

Asimismo, el Chelsea busca opciones para poder reforzar su defensa en verano ante las bajas que pueden tener en el mismo periodo. Nombres como Jules Koundé (Sevilla) y Wesley Fofana (Leicester City) son los que más suenan, aunque también existen rumores en torno a Sven Botman (Lille), Matthijs De Ligt (Juventus de Turín), Éder Militao (Real Madrid) y Ronald Araujo (FC Barcelona).





