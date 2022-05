En la final de la FA Cup 2022, que disputaron Chelsea y Liverpool el último fin de semana, una de las cosas que más sorprendió en el equipo londinense fue la ausencia en el once de Andreas Christensen, todo un referente en la defensa. El internacional danés no se presentó al partido, algo que él mismo pidió al entrenador Thomas Tuchel. Según el técnico alemán, el defensor le dijo que no estaba “listo para jugar” y que no es la primera vez que pasa.

Según informaron medios ingleses, Christensen, que abandonará el Chelsea a final de temporada, se borró de la final de la FA Cup que el Liverpool ganó a los ‘Blues’ el pasado sábado en Wembley tras un infartante definición por la vía de los penales.

“No sé si estará listo para mañana o para el fin de semana. Andreas vino el día de partido para hablar conmigo y me dijo que no estaba preparado para jugar. Tenía sus razones. Esas razones van a ser privadas y confidenciales”, dijo Tuchel en rueda de prensa.

“No ha sido la primera vez. Como habéis podido ver en las últimas semanas, hemos tenido situaciones del estilo. Por eso no ha jugado con regularidad en las últimas fechas. Tuvimos una conversación y tenemos que respetarlo. Tiene nuestro apoyo, pero no sé si estará listo para mañana”, añadió el germano.

Christensen, que termina contrato el próximo 30 de junio, tiene ya acordado su marcha al FC Barcelona a partir del 1 de junio, terminando con una carrera en el Chelsea que se remonta a 2012, cuando llegó de las categorías inferiores del Brondby danés.

En lo que va de la temporada 2021-22, según datos de Transfermarkt, Christensen ha sumado un total de 34 partidos, que se reparten entre Premier League, Champions, FA Cup, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa y EFL Cup. Lleva dos goles.





